СМИ сообщили о восстановлении подачи газа из Армении в Карабах

По данным агентства Armenpress, его уже начали получать потребители

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Поставки газа из Армении в Нагорный Карабах возобновились в субботу, уже начата его подача потребителям. Об этом в воскресенье сообщает агентство Armenpress.

"В результате восстановления подачи газа из Армении в Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) вечером 8 июля накопленный газ изначально подавался только на заправочные станции, чтобы не создавать дополнительных рисков в плане безопасности. Сейчас сотрудники ЗАО "Арцахгаз" проводят дополнительные технические работы, чтобы подготовить систему к подаче газа всем потребителям. Параллельно с подготовительными работами ЗАО "Арцахгаз" сегодня приступило к поэтапному восстановлению подачи газа всем абонентам", - говорится в сообщении.

Азербайджан, под контролем которого находится газопровод из Армении в Нагорный Карабах, периодически перекрывает поставку газа в Карабах. Жители армянонаселенного региона были лишены газоснабжения около полугода.