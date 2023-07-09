На Украине рассказали о планах превратить страну в "арсенал свободного мира"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Киев намерен увеличить производство оружия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Украины планируют увеличить производство оружия и превратить страну в "арсенал свободного мира". Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он подчеркнул, что большой объем вооружений Украина получает от США и других партнеров, но Киев "спешит наладить собственное производство", чтобы ни от кого не зависеть. "Мы должны быть амбициозными, - сказал Камышин в интервью агентству Bloomberg. - Моя цель - сделать Украину арсеналом свободного мира".

Министр пожаловался, что после распада Советского Союза Украина практически прекратила производство снарядов, однако сейчас их выпуск, по его утверждению, "растает, хотя и с низкой базы". Следующим приоритетом, указал он, является увеличение производства танков и бронетранспортеров. На это уйдет от трех до шести месяцев, считает глава ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. В частности, 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке Украины западным оружием.