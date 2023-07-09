СМИ: решение США о поставках кассетных боеприпасов не поддержали несколько стран НАТО

Газета Il Fatto Quotidiano также обратила внимание на критику этой инициативы американского лидера Джо Байдена как со стороны общественных деятелей, так и некоторых политиков

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующей Конвенцией, вызвало первую очевидную критику в адрес американского президента Джо Байдена со стороны европейских союзников по НАТО. Как пишет в воскресенье газета Il Fatto Quotidiano, против этой инициативы высказались премьеры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"По прибытии в Европу (на саммит НАТО в Вильнюсе - прим. ТАСС) американский президент увидит сомнения на лицах своих союзников, которые и до, и после обнародования решения (о передаче кассетных бомб) выразили противоположную позицию", - пишет газета.

Издание обращает внимание и на внутреннюю критику решения президента как со стороны общественных деятелей, так и некоторых политиков. Газета напомнила, что США использовали этот тип вооружений в Ираке в 2003 году, а также в Афганистане.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.