Глава МИД Франции заявила о подготовке нового пакета помощи для Украины

Катрин Колонна отметила, что французская сторона намерена укреплять потенциал страны "в долгосрочной перспективе"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины и намерена продолжать поддержку Киева сколько потребуется. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала министр в интервью украинскому подразделению французской радиостанции RFI. При этом она не уточнила, о каком оружии идет речь.

Колонна заявила, что Франция намерена укреплять потенциал Украины "в долгосрочной перспективе", именно поэтому президент страны Эмманюэль Макрон предложил готовить для нее военных летчиков.

"Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями. В первую очередь речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя <...>, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжена и усилена", - добавила она.

Говоря о предстоящем на следующей неделе саммите НАТО, Колонна отметила, что Франция работает с несколькими партнерами над определением гарантий безопасности, которые можно предоставить Украине "не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО".