Израиль успешно испытал систему ПРО "Праща Давида" после первого боевого перехвата в мае

Как сообщили в пресс-службе Минобороны еврейского государства, в ходе испытаний отрабатывалось "противодействие передовым угрозам, таким как баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и БПЛА"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Израильские военные завершили серию испытаний системы противовоздушной обороны "Праща Давида" спустя два месяца после первого успешного боевого перехвата. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны и Армии обороны Израиля, распространенном в воскресенье пресс-службой израильского Минобороны.

"Успешно завершена серия испытаний системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида" спустя два месяца после первого успешного боевого перехвата в ходе операции "Щит и стрела" [в секторе Газа]. В ходе испытаний системы "Праща Давида" отрабатывались сложные сценарии, имитирующие перехват продвинутых угроз с целью увеличения возможностей системы и улучшения многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Государства Израиль", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в ходе испытаний отрабатывалось "противодействие передовым угрозам, таким как баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и БПЛА". "Они [испытания] также представляют собой дополнительную важную веху в оперативной интеграции системы ["Праща Давида"] в ВВС Израиля перед лицом множества угроз на различных аренах", - продолжили в израильском Минобороны.

В мае израильские военные впервые применили в среду систему противоракетной обороны "Праща Давида" против ракет, выпущенных палестинскими радикалами по Израилю с территории сектора Газа. Система "Праща Давида" (на иврите также обозначается как "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка") предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Наряду с ней небо над страной защищают система ПВО "Железный купол", перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО "Хец" ("Стрела"), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.