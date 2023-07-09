Оппозиция Южной Кореи назвала необъективным доклад МАГАТЭ о планах Японии по сбросу воды

Депутат от Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик заявил, что стране следует отложить свой план и рассмотреть альтернативы вместе с международным сообществом

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не было объективным при подготовке доклада о плане Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. С таким мнением в воскресенье выступил депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сеуле.

"Проверка [МАГАТЭ] была предвзятой по отношению к Японии с самого начала, потеряв нейтральность и объективность. Досадно, что выводы были сделаны без надлежащего исследования влияния на соседние страны, что делает [доклад] самопроверкой и исследованием, сделанным в соответствии с интересами Японии", - привело его слова агентство Yonhap. У Вон Сик входит в специальный комитет партии, занимающийся мерами по противодействию сбросу воды с японской АЭС в океан. Yonhap указывает, что 14 дней назад он объявил голодовку в качестве протеста.

"Японии следует отложить свой план и рассмотреть альтернативы вместе с международным сообществом. МАГАТЭ стоит присоединиться к этим призывам", - сказал председатель специального комитета партии Ви Сон Гон, также являющийся депутатом.

В свою очередь Гросси отметил, что понимает обеспокоенность. Однако он повторил, что план соответствует международным стандартам и что МАГАТЭ будет следить за его реализацией. "Этот вопрос привлек большое внимание. И это абсолютно естественно", - добавил Гросси. Гендиректор указал, что прибыл в Республику Корея, чтобы попытаться развеять опасения, связанные с планом Токио.

Демократическая партия "Тобуро" получила от МАГАТЭ письменные ответы на 14 вопросов, касающихся сброса воды. Как ожидается, оппозиция опубликует их содержание после ознакомления.

Гросси прибыл в Южную Корею в пятницу. Он провел встречи с министром иностранных дел Пак Чином и главой комиссии по безопасности в сфере атомной энергетики Ю Гук Хи. В воскресенье гендиректор МАГАТЭ отправился в Новую Зеландию.