Столтенберг заявил, что члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Генсек альянса уверен, что его члены найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Государства - члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока. Об этом в воскресенье заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал он.

По словам Столтенберга, он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.