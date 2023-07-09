Глава МИД Армении и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Закавказье

Арарат Мирзоян представил Буяру Османи развитие ситуации в области безопасности в регионе, а также позицию армянской стороны по ключевым вопросам в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Министр Мирзоян представил развитие ситуации в области безопасности на Южном Кавказе, а также позицию армянской стороны по ключевым вопросам в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В контексте достижения долгосрочного мира была подчеркнута необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Были отмечены проблемы безопасности и вопросы гуманитарного характера, возникшие в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что Мирзоян подчеркнул необходимость конкретных международных шагов для предотвращения проводимой Азербайджаном политики этнической чистки армян Нагорного Карабаха. Министр напомнил, что с 15 июня азербайджанская сторона препятствует нормальной работе Международного комитета Красного Креста ограничивая беспрепятственный гуманитарный доступ в Нагорный Карабах.