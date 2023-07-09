9 июля, 13:36

Пентагон сообщил о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ

Каких-либо свидетельств гибели гражданских лиц при нанесении удара нет, заявили в ведомстве

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Военные США ликвидировали в результате удара в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

"Центральное командование нанесло удар в Сирии, в результате которого ликвидирован Усама аль-Мухаджир, лидер ИГ на востоке Сирии, - отмечается в тексте. - Каких-либо свидетельств гибели гражданских лиц при нанесении удара нет. Коалиция изучает сообщения о раненых среди гражданских лиц".

Как говорится в сообщении, удар был нанесен беспилотником MQ-9. 

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