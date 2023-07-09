Источник: главы МИД Турции и России обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку

Собеседник агентства рассказал о телефонном разговоре Хакана Фидана и Сергея Лаврова

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в воскресенье телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил ТАСС источник в турецком ведомстве.

"В ход переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну", - отметил собеседник агентства.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

В июле 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ об экспорте сельхозпродукции и удобрений, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.