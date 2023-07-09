Байден заявил, что США и Китай могут разрешить противоречия между ними

По мнению американского президента, председатель КНР Си Цзиньпин "не хочет конфликта, не хочет расширения территорий"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что США и Китай могут разрешить существующие между ними конфликты и избежать прямого столкновения.

"Я думаю, что есть способ со всем этим разобраться", - сказал он в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, отвечая на вопрос о том, могут ли США и Китай быть соперниками, не доводя ситуацию до прямого столкновения.

"Я думаю, что он [председатель КНР Си Цзиньпин] не хочет конфликта, не хочет расширения территорий", - добавил Байден.

В то же время, полагает президент, Китай пытается вытеснить США с позиций ведущей мировой державы. "Я уверен, что он [председатель КНР Си Цзиньпин] хочет сделать Китай крупнейшей мировой экономикой и самой сильной в военном отношении державой", - сказал он.

Американский президент также добавил, что США и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать. "Я считаю, что есть способ делать это таким образом, чтобы обе наши страны получали выгоду", - заметил он.