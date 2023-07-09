Штайнмайер заявил, что ФРГ не должна мешать США поставлять кассетные боеприпасы Киеву

При этом президент Германии назвал правильным, что такой тип боеприпасов в стране до сих пор запрещен правительством

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Берлин не должен "стоять на пути" США в вопросе поставок Украине кассетных боеприпасов.

"Это правильно, что такой тип боеприпасов в Германии до сих пор запрещен федеральным правительством и что ФРГ выступает против поставок, - сказал он в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье. - Но в нынешней ситуации оно [правительство Германии] не может стоять на пути США". При этом президент ФРГ отметил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло международную конвенцию о запрете кассетных бомб, поэтому "был предвзят" в этих дебатах.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.