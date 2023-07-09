9 июля, 14:52

Штайнмайер заявил, что безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России

По словам президента Германии, Европа и РФ "будут защищать друг друга"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.

Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, что не только Германия, но и США и многие другие страны пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию. "В итоге это не сработало. Мы тоже не смогли этого сделать", - сказал президент ФРГ.

Теперь, по его словам, "из этого необходимо сделать выводы на будущее". "И это, к сожалению, означает, что безопасность в Европе в будущем больше не будет общей безопасностью с Россией, но мы будем защищать друг друга - с огромными расходами на наши оборонные бюджеты, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для нашего собственного населения в Германии", - констатировал Штайнмайер. 

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ГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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