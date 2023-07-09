В ЮАР сообщили, что саммит БРИКС пройдет в очном формате

Встреча состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Предстоящий в августе в южноафриканском Йоханнесбурге саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в очном формате. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса, который в текущем году председательствует в БРИКС.

"Саммит БРИКС будет с физическим присутствием [лидеров стран-членов], - отметил он по итогам заседания Национального исполнительного комитета правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс". - Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. У нас не было три года очного саммита БРИКС". Рамапоса подчеркнул, что предстоящий в ЮАР саммит не будет проводиться в видеоформате.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Рамапоса направил приглашения на саммит всем лидерам стран объединения. Как сообщила 27 июня министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, пока подтверждение о приезде на саммит получено только от председателя КНР Си Цзиньпина.

28 июня официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что Рамапоса в течение нескольких дней завершит консультации с лидерами стран БРИКС по предстоящему саммиту. После этого президент объявит о том, кто прибудет в Йоханнесбург для участия во встрече в верхах.