Экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс "частями"

Как отметил Андерс Фог Расмуссен, "это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия Украины в НАТО "частями". Свою точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

"Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно", - сказал Расмуссен, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только части Украины, такие как Западная Украина. "И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. Вспомните вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году", - продолжил бывший генсек альянса.

При этом он признал, что "отличий много, но возможны и параллели". "Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 Договора НАТО будут выполняться только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве в настоящее время осуществляет фактическую юрисдикцию", - пояснил Расмуссен.

Он подчеркнул, что в данный момент идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО. "Это включает в себя, во-первых, то, что мы указываем Украине быстрый путь к членству, как в случае со Швецией и Финляндией. Во-вторых, это означает, что в дальнейшем мы будем доверительно обсуждать разного рода детальные вопросы в Совете НАТО - Украина, который в идеале круглосуточно обеспечит тесную политическую координацию между Киевом и западным альянсом", - сказал экс-генсек НАТО.

"Если сейчас все это протолкнуть в Вильнюсе, то следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. С этого момента вплоть до фактического присоединения отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности", - резюмировал он.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.