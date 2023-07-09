Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта на Украине не станет его финалом

Как добавил украинский президент, "война должна закончиться справедливостью и миром"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что завершить конфликт с Россией не получится, остановив лишь его горячую фазу.

"Война должна закончиться справедливостью и миром, с тем чтобы мы восстановили свою территориальную целостность. Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и окончание конфликта не будет означать конец войны", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос в ходе интервью американской телекомпании ABC.

Также украинский лидер прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот может положить конец войне в течение суток. "Кажется, у Дональда Трампа были эти 24 часа однажды в его жизни. Мы были в состоянии войны [с Россией], не полномасштабной войны, но войны. В его распоряжении было время, но у него, видимо, были другие приоритеты", - заявил Зеленский.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле. Тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, содержащие в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены и, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.