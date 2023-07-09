Расмуссен: Запад не волнуют красные линии РФ в вопросе вступления Украины в НАТО

Как заявил бывший генсек альянса, если бы Украина стала новым союзником в НАТО, "весь альянс стал бы сильнее, чем когда-либо"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, говоря о возможном принятии Украины в НАТО, заявил, что Западу все равно, что президент России Владимир Путин определяет как красные линии. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Расмуссен отметил, что "НАТО была и остается открытой для государств, правительства и парламенты которых, как недавно в Финляндии и Швеции, приняли решение о вступлении в альянс". "Путину в данном случае нечего сказать, у него нет права вето, он действительно должен держаться в стороне", - утверждает экс-генсек НАТО. "Честно говоря, что бы он ни определял или чувствовал как красные линии, нам все равно", - резюмировал Расмуссен.

В то же время он указал, что если бы Украина стала новым союзником в НАТО, "весь альянс стал бы сильнее, чем когда-либо". "От этого выиграла бы не только Украина, но и все государства Североатлантического альянса", - считает Расмуссен.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Гарантии безопасности без учета позиции РФ

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила плана действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил в мае текущего года о создании Киевом вместе с Расмуссеном международной консультативной группы для подготовки предложений о гарантиях безопасности.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что попытка международной консультативной группы "слепить некие гарантии" в узком кругу и предъявить их России станет тупиковым направлением. Он пояснил, что изначальная концепция предполагала, что в договоре будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса и гарантии от ряда государств, которые учтут интересы Киева, Москвы и остальных сторон в регионе.