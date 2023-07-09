В Киеве заявили, что решение о поездке Зеленского на саммит НАТО пока не принято

По словам вице-премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной, поездка зависит от содержания итоговых документов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательное решение о поездке в Вильнюс на саммит НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - заявила она в интервью украинскому изданию "Европейская правда". По ее словам, поездка Зеленского на саммит зависит от содержания итоговых документов. "Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", - утверждает вице-премьер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита. Однако он не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.