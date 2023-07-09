Раскольники захватили храм, который пытались отстоять прихожане УПЦ на западе Украины

Как сообщил информационно-просветительский Украинской православной церкви, агрессивные сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, толкались и применяли физическую силу в отношении прихожан собора

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешин в Хмельницкой области на западе Украины, который несколько недель пытались отстоять прихожане.

"9 июля 2023 года агрессивные сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ на сайте церкви.

В сообщении отмечается, что в собор во время службы пришла группировка рейдеров. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тишкун и священнослужители собора пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако они постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими, сообщает пресс-служба УПЦ.

Агрессивные сторонники ПЦУ в храме кричали, хлопали в ладоши, толкались и применяли физическую силу в отношении прихожан собора. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и служителей ПЦУ. Во время захвата в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков УПЦ о том, что будут защищать конституционные права граждан. "Однако на самом деле правоохранители фактически оказывали содействие активистам в их незаконных действиях", - сообщила пресс-служба УПЦ. Она отмечает что ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы.

В середине июня информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал что верующие канонической церкви дали отпор раскольничьей ПЦУ, отбив попытку захвата этого храма.

Власти Украины поставили задачу полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.