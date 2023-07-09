В Колумбии сообщили о начале переговоров с группировкой бывших повстанцев

В качестве посредников в них примут участие представители ООН и католической церкви

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии начало переговоры о мире с вооруженной группировкой "Центральное командование", созданной бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Совместное заявление сторон опубликовал в воскресенье в Twitter уполномоченный по делам мира Данило Руэда.

"Национальное правительство и Центральное командование РВСК сообщают, что пришли к соглашению о начале диалога о мире. Начав переговоры, стороны обсудят и согласуют временное двустороннее прекращение огня на всей территории страны", - говорится в тексте.

В переговорах в качестве посредников будут участвовать представители ООН и католической церкви.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решили вновь взять в руки оружие.