Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом накануне саммита НАТО

Стороны обсудили членство в альянсе Украины и Швеции, двусторонние отношения и вопросы закупок американских истребителей F-16

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с президентом США Джо Байденом членство в НАТО Украины и Швеции, двусторонние отношения и вопросы закупок американских истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров.

"В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС. Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, Эрдоган применительно к членству Швеции в НАТО подчеркнул, она сделала определенные шаги в правильном направлении, внеся изменения в свое антитеррористическое законодательство, но их сводят на нет акции, которые продолжают свободно проводить в стране сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. "Наш президент, помимо прочего, заявил, что неправомочно увязывать требование о поставках Турции F-16 с членством [в НАТО] Швеции", - говорится в сообщении.

По информации телеканала TRT, Эрдоган также обсудил с Байденом ситуацию вокруг зерновой сделки.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, а также за акции с сожжением Корана. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.