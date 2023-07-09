Израиль будет работать по предотвращению коллапса Палестинской администрации

Кабинет безопасности еврейского государства постановил, что израильские силовики "продолжат действовать решительно, чтобы противостоять терроризму" на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля постановил в воскресенье, что израильская сторона будет работать с тем, чтобы предотвратить коллапс Палестинской национальной администрации (ПНА).

"Кабинет безопасности утвердил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль будет работать над предотвращением коллапса ПНА, одновременно выдвигая требование о прекращении деятельности с ее стороны против Израиля на международной политико-правовой арене, подстрекательства в палестинских СМИ и системе образования, а также выплат семьям террористов", - говорится в заявлении кабинета. Кроме того, "премьер-министр и министр обороны представят правительству меры по стабилизации ситуации в гражданской сфере" в ПНА, добавили в канцелярии.

Кабинет безопасности Израиля постановил также, что израильские силовики "продолжат действовать решительно, чтобы противостоять терроризму" на Западном берегу реки Иордан, продолжили в ведомстве премьера. С 10 апреля 2022 года израильские службы безопасности проводят практически ежедневные контртеррористические рейды и операции на Западном берегу.