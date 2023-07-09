СМИ: полиция Латвии за поздравления с Днем Победы рассылает уведомления о нарушении закона

Как отметил портал Delfi.lv, речь идет об использовании в публичных местах запрещенной в республике советской символики

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Латвии за поздравления с Днем Победы, которые пользователи посылали друг другу в интернете, направляет им уведомления о нарушении закона. Об этом сообщил новостной портал Delfi.lv.

"Судя по множеству публикаций в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) рассылка писем имеет массовый характер. Скорее всего, их получили как минимум десятки жителей", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь госполиции Латвии Симона Гравите подтвердила порталу информацию о рассылке таких уведомлений, но воздержалась от комментариев по поводу цифр и какой-либо другой связанной с этим информации. Как считает портал, речь идет об использовании в публичных местах запрещенной в Латвии советской символики.