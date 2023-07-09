Попытки Киева атаковать российские регионы и призыв Медведева. События вокруг Украины

Россия должна рассмотреть возможность атаки украинских атомных электростанций и ядерных объектов в Восточной Европе, если подтвердятся сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС. Об этом заявил в воскресенье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, силы ПВО сбили украинские ракеты над Крымом, Ростовской и Брянской областями, на Украине признали ответственность за теракт на Крымском мосту, а главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию с возвращением главарей нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из Стамбула в Киев.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

Вооруженные силы Украины в последние двое суток продолжали пытаться наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, следует из сообщений Минобороны РФ.

На донецком направлении, по данным ведомства, Украина за два дня потеряла до 680 человек и почти 30 единиц техники, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin американского производства. Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики были уничтожены четыре склада боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери Украины превысили 380 человек и 30 единиц техники, в числе которых оказалась французская самоходная гаубица Caesar, рассказали в российском военном ведомстве. По его оценке, на краснолиманском направлении Киев потерял порядка 140 человек и 17 единиц техники и вооружения.

Потери Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Минобороны РФ оценили примерно в 50 военных и шесть единиц техники, на херсонском - в 100 и 17 соответственно.

Кроме того, в российском ведомстве в субботу сообщили о сбитом над Донецкой Народной Республике украинском истребителе Су-27. Таким образом, за неделю, по информации министерства, Киев потерял восемь боевых самолетов - два Су-27 и шесть Су-25.

Украинские атаки российских регионов

В воскресенье украинские военные предприняли несколько ракетных атак против российских регионов. В частности, одна ракета была сбита в районе Керчи (из-за этого ненадолго приостанавливалось движение по Крымскому мосту), еще одна - в Ростовской области между Донецком и Каменском.

Кроме того, российская ПВО сбила две украинские ракеты над Брянской областью, рассказал глава региона Александр Богомаз. Одна из них разрушила пилораму в поселке Бытошь, расположенном почти в 170 км от границы с Украиной.

В результате этих атак, по информации властей, никто не пострадал.

Ряд Telegram-каналов в воскресенье выступил с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Смоленскую АЭС. Медведев заявил, что в случае подтверждения этой информации необходимо нанести удары по украинским атомным электростанциям и ядерным объектам в Восточной Европе: "Тут уже нечего стесняться".

Теракт на Крымском мосту

Украина устроила теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. Ранее украинские официальные лица отрицали причастность Киева к взрыву, хотя в мае 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за этот теракт.

Возвращение главарей "Азова" на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В воскресенье ситуацию с возвращением главарей "Азова" в Киев обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в ходе разговора, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой", обсудили "последние события вокруг Украины" и перспективы взаимодействия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности "в условиях неспособности западных государств" выполнять зерновую сделку.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Турция выступает за продление истекающей 17 июля зерновой сделки на два года, продолжит оказывать поддержку Украине и считает, что та "заслуживает членства в НАТО". Турецкий президент также выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин в августе может посетить республику. Как отметили в Кремле, контакты возможны, но "точных дат пока нет".

О передаче Киеву кассетных боеприпасов

В МИД РФ назвали решение Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы "жестом отчаяния и свидетельством бессилия" на фоне провала так называемого украинского контрнаступления. В опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой подчеркивается, что это решение - "еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США".

Против передачи американских кассетных боеприпасов Киеву выступили и на Западе. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания выступает против применения этого оружия, а министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что "определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах".

Вокруг членства Украины в НАТО

Украина не готова стать членом Североатлантического альянса, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что Вашингтон готов обеспечивать безопасность Киева по "израильской модели", поставляя оружие и необходимое для обороны оборудование, но при условии "прекращения огня и заключения мирных договоренностей".

Украину могут принять в НАТО по частям, не исключил бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен. В опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland он допустил, что гарантии безопасности, предусмотренные Североатлантическим договором, при этом могут касаться только "тех частей украинской территории, где правительство в Киеве в настоящее время осуществляет фактическую юрисдикцию".