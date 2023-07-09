Глава внутренней разведки Франции заявил о росте насилия в стране со стороны ультраправых

Как отметил Николя Лернер, "особенно часто угрозам подвергаются мэры городов"

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции отмечает рост насильственных действий со стороны представителей ультраправых сил. Об этом сообщил в воскресенье глава DGSI Николя Лернер в интервью газете Le Monde.

"С весны мы стали свидетелями очень тревожной тенденции к возрождению насильственных действий или запугиваний со стороны ультраправых", - сказал Лернер. По его словам, "особенно часто угрозам подвергаются мэры городов". Он напомнил о нападении на мэров коммун Сен-Бревен-ле-Пен и Каллак, где ультраправые, в частности, выступали против создания центров помощи беженцам.

Часть представителей ультраправого движения, как отметил Лернер, "подхватили действия левых в связи с пенсионным кризисом". По информации DGSI, движение ультраправых во Франции насчитывает в настоящий момент около 2 тыс. человек. Лернер напомнил, что с 2017 года Главное управление внутренней безопасности предотвратило 10 терактов, которые планировали представители этого движения на территории страны.

Отвечая на вопрос об угрозе радикального исламизма во Франции, глава внутренней разведки отметил, что "уровень террористической угрозы в стране по сравнению с 2015-2018 годов снизился под действием различных факторов, в частности, благодаря усилению ресурсов разведывательных служб". "Тем не менее этот риск остается из-за действий террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке и других группировок в Африке и Афганистане", - подчеркнул он.

Лернер заверил, что DGSI "ведет пристальное наблюдение за радикализировавшимися лицами, проживающими в Европе и Центральной Азии". По его словам, активное влияние на них оказывают террористические группировки в Сирии и Афганистане.