На белорусско-литовской границе возобновили работу пункта пропуска "Каменный Лог"

По сведениям литовской стороны, причиной прекращения работы погранперехода послужил инцидент с гражданином Пакистана

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Работа пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В 21:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский пункт пропуска "Мядининкай"), - отмечается в сообщении.

В 13:00 в субботу литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление людей и транспортных средств в пункте пропуска "Мядининкай". По данным литовской стороны, причиной прекращения работы погранперехода послужил инцидент с гражданином Пакистана.

Как заявили в Службе охраны госграницы при МВД Литвы, пакистанец въехал в Литву из Белоруссии с сомнительными документами. Литва хотела вернуть пакистанца в Белоруссию, но безуспешно. Пакистанец находился на линии границы и время от времени демонстративно ложился на проезжую часть, делая проезд невозможным, отметили в литовском ведомстве.

В Госпогранкомитете Белоруссии не уточняют, где в настоящее время находится гражданин Пакистана.