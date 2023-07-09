FT: США и Германия выступили против гарантий о неизбежном вступлении Украины в НАТО

Как отметила газета, страны, требующие немедленного принятия Украины в состав альянса по завершении боевых действий, полагают, что отказ давать Киеву членство поможет российским властям добиться одной из целей специальной военной операции

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Власти США и Германии не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств - членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев, не говоря уже про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны. Как отметила FT, переговоры между постоянными представителями при НАТО по тексту итогового заявления в воскресенье не увенчались успехом.

Вероятно, теперь лидеры в Вильнюсе должны будут финализировать документ, добавила газета. "[Большинство] хочет, чтобы в коммюнике было упоминание о политическом решении [о приеме Украины в НАТО], - заявил один из собеседников издания. - Другие беспокоятся об автоматическом [приеме]".

Страны, требующие немедленного принятия Украины в состав НАТО по завершении боевых действий, полагают, что отказ давать Киеву членство поможет российским властям добиться одной из целей специальной военной операции и заблокировать присоединение Украины к блоку. Однако такие страны, как Германия и США, полагают, что НАТО не может согласиться с неизбежным членством Украины до того, как Киев будет соответствовать строгим стандартам в области госуправления и военной сфере, а также не зная, чем и когда закончатся боевые действия. По их мнению, в настоящий момент для альянса важно не допустить поражения Украины и продолжать оказывать ей военную помощь.

Реформы Киева

В то же время страны - члены НАТО предварительно договорились, что, когда или если будет принято политическое решение о присоединении Украины к альянсу, киевские власти смогут воспользоваться ускоренной процедурой без необходимости выполнять План действий по членству (ПДЧ). Тем не менее, по сведениям FT, вместо формального ПДЧ Украина все равно должна будет провести похожие реформы в сфере борьбы с коррупцией, добиться военной совместимости с НАТО и повысить уровень защиты обмена разведывательными данными.

Согласно предложению восточноевропейских стран, главы внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО в ноябре проведут специальную встречу, на которой обсудят прогресс Украины на пути вступления в военно-политический блок.

При этом на саммите в Вильнюсе 11-12 июля ведущие члены НАТО, включая Великобританию, Германию, США и Францию, планируют объявить о создании многостороннего механизма, в рамках которого отдельные государства альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства о военной и финансовой помощи Украине. Однако, как подчеркнула газета, это предложение еще находится на стадии проработки. Кроме того, на саммите может быть объявлено о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила ПДЧ, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.