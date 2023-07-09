На Украине намерены "пересмотреть стратегию", если ее не пригласят в НАТО на саммите

Как заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, отсутствие приглашения сместит акцент со вступления в альянс на гарантии безопасности Киеву со стороны стран Запада

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Украина будет вынуждена "пересмотреть стратегию", если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".

"Это однозначно потребует пересмотра стратегии", - сказала она в ответ на вопрос, какой будет реакция Киева, если НАТО на саммите в Вильнюсе не пригласит Украину вступить в альянс после окончания конфликта.

Стефанишина пояснила, что если Украина не получит приглашение, это сместит акцент со вступления в НАТО на гарантии безопасности Киеву со стороны стран Запада. "То есть если мы имеем отсроченное решение или не принятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что решение НАТО в Вильнюсе запускает процессы, связанные со стратегическим планированием, военной помощью, военным планированием, вопросом по трансформации сектора безопасности и вооруженных сил, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.

Стефанишина также заявила в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о поездке в Вильнюс на саммит НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. Однако он не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.