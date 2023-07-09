Литва открыла для следования КПП Медининкай на минском направлении

Как сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы, это стало возможным после того, как белорусская сторона согласилась принять обратно гражданина Пакистана

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) в деревне Медининкай Вильнюсского района, находящийся на минском направлении, открыт для следования транспорта и прохода пересекающих границу лиц. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"В 21:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) переход в населенном пункте Медининкай возобновил работу", - говорится в сообщении.

Это стало возможным после того, как белорусская сторона согласилась принять обратно гражданина Пакистана. В субботу он пересек границу, но вглубь Литвы пропущен не был, так как погранохрана установила, что он предъявил поддельные документы. Белоруссия, откуда пакистанец на рейсовом автобусе пытался попасть в Литву, обратно принимать его отказалась, хотя, как утверждали литовские должностные лица, должна была это сделать.

38-летний пакистанец находился на линии границы и время от времени демонстративно ложился на проезжую часть, делая движение транспорта невозможным. Вильнюс принял решение закрыть КПП.