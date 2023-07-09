9 июля, 19:55
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что Украина гарантировала неприменение кассетных бомб на территории РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что использование таких боеприпасов Киевом будет ограничено несколькими условиями

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что Киев предоставил Вашингтону гарантии неприменения американских кассетных боеприпасов на территории России.

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Выступая в воскресенье на брифинге, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование таких американских боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями. "Одно из них - это то, что они [ВСУ] не будут применять их [кассетные боеприпасы] на российской территории, они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане", - сказал советник американского лидера. 

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