9 июля, 20:06
Военная операция на Украине

Белый дом считает, что поставка кассетных боеприпасов Киеву не привела к расколу Запада

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что с нынешними действиями американского правительства не согласны некоторые его зарубежные партнеры

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что решение Вашингтона приступить к передаче кассетных боеприпасов Киеву, против которого выступила не только ООН, но и несколько зарубежных союзников США, не привело к расколу западной коалиции, осуществляющей поставки оружия и военной техники Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Выступая в воскресенье на брифинге, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что с нынешними действиями американского правительства не согласны в том числе некоторые его партнеры за рубежом. "Однако мы не слышали, чтобы люди ставили под сомнение нашу приверженность, ставили под сомнение единство коалиции, ставили под сомнение уверенность в том, что США играют жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции", - утверждал при этом советник американского лидера. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация