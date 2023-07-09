Белый дом считает, что поставка кассетных боеприпасов Киеву не привела к расколу Запада

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что с нынешними действиями американского правительства не согласны некоторые его зарубежные партнеры

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что решение Вашингтона приступить к передаче кассетных боеприпасов Киеву, против которого выступила не только ООН, но и несколько зарубежных союзников США, не привело к расколу западной коалиции, осуществляющей поставки оружия и военной техники Украине.

Выступая в воскресенье на брифинге, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что с нынешними действиями американского правительства не согласны в том числе некоторые его партнеры за рубежом. "Однако мы не слышали, чтобы люди ставили под сомнение нашу приверженность, ставили под сомнение единство коалиции, ставили под сомнение уверенность в том, что США играют жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции", - утверждал при этом советник американского лидера.