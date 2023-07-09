СМИ: Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

В связи с этим вскоре прекратят работу газозаправочные станции

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Азербайджан полностью перекрыл газопровод, подающий топливо из Армении в Нагорный Карабах, всего через сутки после того, как газоснабжение региона было восстановлено после полугодового перерыва. Об этом в воскресенье сообщает агентство Арменпресс со ссылкой на ЗАО "Арцахгаз".

По информации агентства, днем 9 июля давление в газопроводе начало падать и вновь опустилось до нуля. Как сообщили в ЗАО "Арцахгаз", за несколько часов был накоплен "определенный объем топлива", однако к настоящему моменту он "почти исчерпан". В сообщении также отмечается, что в результате перекрытия газопровода в скором времени прекратят работу газозаправочные станции.

С декабря Азербайджан блокировал непризнанную армянонаселенную Нагорно-Карабахскую Республику. С января периодически отключалось газо- и электроснабжение. С марта 2022 года газоснабжение региона было полностью перекрыто Азербайджаном. В Карабахе на грани гуманитарной катастрофы находится 120 тыс. человек. Затруднена работа гуманитарных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.