НАТО заявит в Вильнюсе о необходимости дальнейших реформ на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ведется работа над итоговым коммюнике организации

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора обусловит на саммите в Вильнюсе потенциально возможное предоставление членства Киеву проведением дальнейших реформ на Украине. Об этом сообщил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Прямо сейчас идет работа над [итоговым] коммюнике НАТО, над положениями, касающимися желания Украины добиваться членства в НАТО. Думаю, союзники [по альянсу] придут к консенсусу, когда мы прибудем в Вильнюс. И в нем [итоговом документе саммита] среди прочего будет говориться о процессе продолжения реализации этих реформ [на Украине]", - отметил советник американского лидера.

Он пояснил, что речь идет о реформах, касающихся демократии, оборонного сектора, экономики страны, борьбы с коррупцией. Все они будут проводиться в рамках консультаций с НАТО. Салливан отвечал на вопросы журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился в европейское турне. В рамках этой поездки Байден нанесет визиты в Лондон, Вильнюс и Хельсинки.

Как сообщила в воскресенье британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, власти США и Германии не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ. По информации издания, Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств - членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев, не говоря про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны. Как отметила FT, переговоры между постоянными представителями при НАТО по тексту итогового заявления в воскресенье не увенчались успехом.

В то же время страны - члены НАТО предварительно договорились, что, когда или если будет принято политическое решение о присоединении Украины к альянсу, киевские власти смогут воспользоваться ускоренной процедурой без необходимости выполнять План действий по членству (ПДЧ). Тем не менее, по сведениям FT, вместо формального ПДЧ Украина все равно должна будет провести похожие реформы в сфере борьбы с коррупцией, добиться военной совместимости с НАТО и повысить уровень защиты обмена разведывательными данными.