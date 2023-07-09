США отрицают причастность к передаче Турцией Украине главарей "Азова"

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан отказался давать оценку мотивации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. США не имеют отношения к передаче Анкарой Киеву находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом в воскресенье на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его спросили, из чего исходил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая это решение, и пытался ли он таким образом "послать сигнал президенту [РФ Владимиру] Путину". "Честно говоря, я не собираюсь давать характеристику его мотивации. Думаю, правильнее было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган", - ответил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с Эрдоганом.

В воскресенье ситуацию с возвращением главарей "Азова" в Киев обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в ходе разговора, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой", обсудили "последние события вокруг Украины" и перспективы взаимодействия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности "в условиях неспособности западных государств" выполнять зерновую сделку.