США сообщили о выработке Западом многосторонних гарантий безопасности Украине

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что реализация поддержки Киева потребует дополнительных ассигнований

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Государства Запада вырабатывают многостороннюю модель предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Концепция заключается в том, что США вместе с другими союзниками и партнерами в рамках многосторонней договоренности выработают с Украиной двусторонние обязательства в сфере безопасности на долгосрочную перспективу. Это означает, что США будут готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и [иной] информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию", - пояснил советник американского лидера. Он беседовал с журналистами на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился в европейское турне. В рамках этой поездки Байден нанесет визиты в Лондон, Вильнюс и Хельсинки.

"Ожидаю, что в Вильнюсе президент [Байден] будет говорить об этом вопросе, консультироваться по этому вопросу с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также с нашими партнерами по Группе семи и другими", - отметил Салливан.

По его словам, "следующим шагом будет, конечно, погружение в детали этих обсуждений и переговоров с Украиной, чтобы выработать условия этой поддержки, продолжительность этой поддержки и конкретику этой поддержки".

При этом представитель Белого дома признал, что реализация таких замыслов потребует дополнительных ассигнований из американского бюджета и, соответственно, получения согласия на это со стороны Конгресса. "И, конечно, в конце концов это потребует тесной работы с Конгрессом, потому что эффективное оказание такой поддержки требует ресурсов, а они должны будут поступить от Конгресса. Он будет критически важным, жизненно важным партнером в этом [проекте]. И это будет отражено в любом заявлении, которое президент [Байден] сделает по этого рода модели", - добавил Салливан.