Байден начинает визит в Великобританию на фоне недовольства его политикой в Лондоне

Ожидается, что в ходе встречи президент США и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудят украинский конфликт и предстоящий саммит НАТО

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден начинает в понедельник третий визит в Великобританию за последние 12 месяцев. В преддверии саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, куда он отправится из Лондона, глава государства встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и будет принят королем Карлом III.

Как сообщали в Белом доме, поездка призвана подчеркнуть то, насколько тесные отношения по-прежнему сохраняют Вашингтон и Лондон, она была анонсирована как "государственный визит в мини-формате". Визит будет очень кратким, так как во вторник президента США ждут в Литве. Со стороны Байдена это также ответная любезность после посещения США главой британского правительства.

"В условиях новых и беспрецедентных вызовов нашей физической и экономической безопасности наши союзы еще более важны, чем когда-либо", - заявили в канцелярии Сунака в преддверии визита Байдена. В офисе британского премьера подчеркнули, что Соединенное Королевство является "ведущим европейским союзником по НАТО и наиболее важным партнером США в сфере торговли и безопасности".

Ожидается, что в ходе новой встречи на Даунинг-стрит президент и премьер сосредоточатся на обсуждении украинского конфликта и саммита НАТО. В свою очередь британский монарх, майскую коронацию которого Байден пропустил, отправив вместо себя супругу Джилл, примет главу дружественного государства в Виндзорском замке и обсудит с ним тему защиты окружающей среды. Формат встречи - чаепитие, перед которым гость в сопровождении монарха проведет церемонию осмотра роты почетного караула валлийских гвардейцев. Также Карл III намерен показать президенту предметы из королевской коллекции, которые имеют отношение к Соединенным Штатам.

Сенсаций ни одна из этих встреч не сулит, хотя британские политические обозреватели предполагают, что Сунак попытается убедить Байдена в необходимости упростить процедуру вступления Украины в НАТО, как это было сделано в случае с Финляндией и Швецией. Некоторую неловкость при ожидающейся встрече лидеров с журналистами может вызвать вопрос о передаче Киеву американских кассетных боеприпасов. Как напомнил в субботу Сунак, Великобритания - участник конвенции, запрещающей их применение, и выступает против того, чтобы они использовались где бы то ни было в мире.

Отношение к Байдену в Великобритании

Хотя о содержательной части визита известно не так много, значительный интерес представляет то, на каком фоне он будет проходить. Несмотря на то что Байден и нынешний лидер правящей Консервативной партии Великобритании симпатизируют друг другу, у британских тори накопился длинный список претензий к президенту США. Если верить источникам газеты The Daily Telegraph, самая свежая из причиненных Лондону обид - отказ Байдена поддержать кандидатуру претендовавшего на пост генсека НАТО главы Минобороны королевства Бена Уоллеса.

По словам источников издания в альянсе, президент хочет видеть на этом посту главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен - менее опытную в военных делах, но более удобную для Соединенных Штатов. Британские обозреватели также предполагают, что в Вашингтоне решили не выдавать авансов Лондону после того, как британцы раньше США объявляли о поставках Украине танков, ракет большой дальности, а также о намерении помочь Киеву в получении истребителей F-16, вынуждая Вашингтон идти на аналогичные шаги.

Консерваторы также припоминают Байдену, что он поставил на паузу торговые переговоры с королевством, которое после выхода из ЕС безуспешно пытается заключить с США соглашение о свободной торговле. При предшественнике Байдена Дональде Трампе на этом направлении наметились подвижки, но нынешний президент, известный своей критикой идеи Brexit, не намерен возвращаться к этой теме до 2025 года, хотя в июне вместе с Сунаком подписал Атлантическую декларацию об укреплении экономических связей между двумя странами.

Ущерб "особым отношениям"

"Байден относится к Британии не как к ближайшему союзнику и другу Америки, а как к стране-вассалу и беспардонно вмешивается в вопросы ее внутренней политики, особенно касающиеся Brexit. <...> Могут потребоваться годы, если не десятилетия, чтобы исправить ущерб, который Джо Байден нанес "особым отношениям" [Лондона и Вашингтона]", - отметил в своей колонке для The Daily Telegraph бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер (1925-2013) Найл Гардинер, работающий сейчас в вашингтонской исследовательской организации The Heritage Foundation.

"Подход Байдена крайне контрпродуктивен, мстителен и крайне неприятен. В воскресенье (в день прилета Байдена - прим. ТАСС) и понедельник в Лондоне для президента США будут стелить красную ковровую дорожку, но в глазах миллионов британцев он не друг британского народа", - заключил Гардинер.

В свою очередь еженедельная газета The Observer считает, что изменение отношения Вашингтона к Лондону произошло на фоне утраты Великобританией статуса "глобального игрока". Согласно изданию, выход из ЕС обернулся для королевства "потерей влияния в Европе", которое "ценилось американцами". "С геополитической точки зрения, Великобритания находится в тупике. Ее курс на создание прочных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе не впечатляет ни Вашингтон, ни Пекин", - указала газета.