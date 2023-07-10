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Военная операция на Украине

Guardian: Украина пессимистично настроена в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе

Андрей Ратмиров/ ТАСС
© Андрей Ратмиров/ ТАСС

По сведениям газеты, Киев может рассчитывать лишь на гарантии безопасности в виде обещания со стороны ключевых стран - членов альянса

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщила в воскресенье британская газета The Guardian, в Киеве не ожидают, что встреча в Литве существенно приблизит Украину к вступлению в альянс.

По сведениям издания, Украина может рассчитывать лишь на гарантии безопасности в виде обещания со стороны ключевых стран - членов НАТО, таких как Великобритания, Германия, США и Франция, продолжать оказывать военную помощь киевскому правительству в долгосрочной перспективе. Украинские власти в свою очередь единственной действенной гарантией безопасности называют вступление страны в НАТО.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ. По их информации, Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств - членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев, не говоря уже про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. 

Теги:
УкраинаВеликобританияЛитваВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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