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Ситуация на Корейском полуострове

В КНДР назвали "вопиющим ядерным шантажом" заход атомной подлодки США в южнокорейский порт

В Минобороны КНДР отметили, что учения Вашингтона и Сеула представляют собой угрозу суверенитету республики

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Заход атомной подводной лодки США в южнокорейский порт с целью проведения совместных учений представляет собой "вопиющий ядерный шантаж" и приближает ситуацию в районе Корейского полуострова к критической. Об этом говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства КНДР.

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"Это очень опасная ситуация, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе. Попытка Соединенных Штатов разместить стратегическое ядерное оружие на Корейском полуострове представляет собой самый вопиющий ядерный шантаж против КНДР и соседних стран, а также является серьезной угрозой и вызовом миру и безопасности в регионе и во всем мире", - приводит в понедельник текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель Минобороны КНДР отметил, что учения Вашингтона и Сеула с участием атомной подлодки США, а также усиление американскими военными разведывательной деятельности в районе Корейского полуострова представляют собой угрозу суверенитету КНДР. По его словам, "сейчас настало время, когда Соединенные Штаты близки к той критической точке, о которой они должны беспокоиться".

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислен ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В том числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.

16 июня в порт южнокорейского города Пусан вошла американская атомная подлодка с крылатыми ракетами "Томагавк". ВМС США и Южной Кореи провели учения по отработке специальных операций. 

Теги:
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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