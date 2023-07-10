Депутат Европарламента считает, что Германия не готова к затягиванию украинского конфликта

Маркус Буххайт отметил в интервью "Известиям", что такой сценарий может негативно сказаться на экономике ФРГ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Германия не готова к продолжительному конфликту на Украине. Такое мнение высказал депутат Европарламента от ФРГ и представитель партии "Альтернатива для Германии" Маркус Буххайт в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

"В военном отношении Германия очень плохо подготовлена к возможной эскалации на Украине", - сказал политик. Он отметил, что в нынешнее время Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) лишь в малой степени способен защищать Германию от военных угроз "из-за отсутствия приемлемого политического и административного управления". Также Буххайт подчеркнул, что затягивание конфликта негативно скажется и на экономике ФРГ.

Политик сообщил, что немцы не поддерживают увеличение поставок вооружений на Украину. Согласно опросу, на который ссылается Буххайт, 41% считает, что военная помощь Украине, оказанная с начала конфликта, была предоставлена в нужном объеме, 26% полагает, что она была избыточна, и 25% считает, что поставки вооружений на Украину можно нарастить.

Депутат отметил, что его партия выступает против введения на Украину европейских вооруженных сил. "Мы выступаем против военных миссий ЕС, против того, чтобы на украинскую землю вступали европейские или немецкие войска", - заявил он. Также политик подчеркнул, что подходящим вариантом для Украины является принятие нейтрального статуса. Для этого, по мнению Буххайта, необходимы "внутренние реформы в политическом руководстве и внутри страны".