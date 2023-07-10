Белый дом подтвердил, что военный диалог США и КНР так и не возобновлен

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден назвал содержательными переговоры, которые прошли во время визита в Китай министра финансов Джанет Йеллен

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Американо-китайский военный диалог до сих пор не был возобновлен. Об этом сообщил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отвечал на вопросы журналистов на борту самолета главы американской администрации Джо Байдена, который отправился в европейское турне.

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон, несмотря на отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая.

Советника главы государства спросили, возобновлена ли горячая линии связи между ведомствами двух стран. "Никаких изменений [в этом] не было", - ответил Салливан. Он также призвал Пекин к возобновлению военного диалога.

Комментируя поездку министра финансов США Джанет Йеллен в КНР, которая продлилась с 6 по 9 июля, Салливан отметил: "Он [Байден] считает, что это были очень важные и содержательные переговоры". "Важно держать эти каналы связи открытыми, важно четко обозначить намерения и приоритеты США и важно четко обозначить обеспокоенность США определенными китайскими практиками", - добавил помощник главы государства.

"Мы [США и Китай] находимся в условиях интенсивной конкуренции, и нам необходимо ответственно управлять этой конкуренцией. И это требует интенсивной дипломатии такого рода, которую вы видели со стороны госсекретаря Блинкена и министра Йеллен. И мы собираемся продолжать работать в этом направлении", - подчеркнул Салливан. 18-19 июня визит в Китай совершил Блинкен.