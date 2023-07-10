КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. КНДР предупреждает США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя оборонного ведомства КНДР.
"США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море - прим. ТАСС)", - приводит текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи.
Представитель Минобороны КНДР отметил, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. В частности, по его словам, в период со 2 по 9 июля были зафиксированы несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.
"В настоящее время мы проявляем максимальную терпеливость и выдержку, но всему свой предел. Все провокационные действия США должны немедленно прекратиться", - добавил представитель оборонного ведомства.
Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой содержатся шаги, направленные на демонстрацию потенциала сдерживания, в их числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.