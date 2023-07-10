От президента Украины страдает 90% планеты, считает лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино

ТАСС/, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет посетить саммит ЕС - Латинская Америка из-за несогласия на его участие со стороны глав латиноамериканских стран. Об этом в воскресенье заявил в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, назвав Зеленского "лакеем США".

"Зеленский <...> планировал приехать и выпить шампанского на этом саммите <...> Но 33 латиноамериканца отказались видеть лакея США, от которого страдает 90% планеты", - говорится в сообщении политика.

Как сообщил 6 июля портал EURACTIV, лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС - Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Также они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита "все пункты, касавшиеся поддержки Украины".