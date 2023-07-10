Эксперт считает, что НАТО не будет напрямую вмешиваться в военный конфликт у Тайваня

Специалист по проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дайскэ Каваи объяснил это тем, что район действия альянса четко ограничен, это прописано в Вашингтонском договоре о создании НАТО

ТОКИО, 10 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония и НАТО будут укреплять связи в интересах сдерживания Китая, однако Токио не следует рассчитывать на прямое вмешательство Североатлантического альянса в случае военного конфликта в районе Тайваня. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник один из ведущих японских специалистов по проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дайскэ Каваи, старший сотрудник Исследовательского института при старейшем в стране Университете Кэйо.

В подоплеке нынешнего сближения Токио и НАТО лежит фактор Пекина, отметил эксперт, комментируя предстоящее на этой неделе участие премьер-министра Японии Фумио Кисиды в саммите альянса в Вильнюсе. "НАТО рассматривает Китай как страну, вызывающую озабоченность, как страну, бросающую вызовы, - отметил эксперт. - Это в особенности относится к проблемам кибербезопасности, ситуации в Арктике и космосе, утечкам промышленных технологий. НАТО открыто высказывает беспокойство политикой Пекина в своих документах".

Эксперт подчеркнул, что важным фактором усиления сотрудничества Японии с альянсом могло бы стать создание его постоянного представительства в Токио. "Отношения НАТО с Азиатско-Тихоокеанским регионом, - отметил он, - выстраивались бы в таком случае на основе поступающей из Японии информации, а Токио бы получил больше возможностей привлекать внимание НАТО к ситуации с Тайванем, к Восточной Азии в целом".

"Однако ошибаются те, кто утверждает, что создание представительства НАТО в Токио станет новой гарантией безопасности Японии, залогом того, что альянс придет к ней на помощь в случае, например, военного кризиса у Тайваня, - отмечает политолог. - Нужно просто посмотреть на шестую статью Вашингтонского договора о создании НАТО. Она четко ограничивает географический район действия этой организации. Что бы не случилось в Азии, Североатлантический альянс напрямую там действовать не будет, это не та сила сдерживания, на которую может полагаться Япония".

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. В настоящее время, по данным газеты Yomiuri, в последней стадии находится согласование нового соглашения о сотрудничестве Токио и НАТО, которое планирует подписать японский премьер Фумио Кисида. Однако, по данным издания, он не сможет добиться в Вильнюсе решения о создании постоянного представительства альянса в Токио в том числе из-за возражений Франции, которая не хочет провоцировать Китай. Вопрос о представительстве откладывается по меньшей мере до конца года, сообщала газета Nikkei.