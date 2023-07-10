Эксперт указал на отсутствие перспектив создания "Азиатского НАТО" в настоящее время

Реальной угрозы войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас не существует, считает старший сотрудник Исследовательского института при Университете Кэйо в Японии Дайскэ Каваи

ТОКИО, 10 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Перспективы создания "Азиатского НАТО" или вступления Японии в НАТО в настоящее время не существует. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник один из ведущих японских специалистов по проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Дайскэ Каваи, старший сотрудник Исследовательского института при старейшем в стране Университете Кэйо.

Ситуация в АТР сейчас совершенно не похожа на структуру конфронтации между СССР и НАТО времен холодной войны, отметил эксперт, комментируя предстоящее на этой неделе участие премьер-министра Японии Фумио Кисиды в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. "Реальной угрозы войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе в настоящее время не существует, - подчеркнул он. - Невозможно представить, что Китай, например, нападет на Южную Корею или на одну из стран Юго-Восточной Азии. Ситуация с Тайванем - это особый случай, его практически никто не рассматривает как отдельное государство. Поэтому обсуждение вопроса о создании "Азиатского НАТО" сейчас маловероятно. Точно так же нет перспектив и вступления Японии в НАТО".

В то же время эксперт отметил наличие других угроз в АТР - кибернетические атаки, информационная война путем распространения ложных сведений и т. д. "Однако таким вызовам не противостоят путем размещения войск и формирования "Азиатского НАТО", - подчеркнул он. Политолог также отметил, что против попыток создания военных блоков обязательно выступят члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), играющие важную роль в регионе.

"Страны АСЕАН стремятся проводить политику равноудаленности от США и Китая, - сказал эксперт. - Они будут решительно противодействовать гипотетическим попыткам Японии и, допустим, Южной Кореи создать нечто вроде "Азиатского НАТО", поскольку не видят для себя военной угрозы".

О соглашении Токио с НАТО

Представитель МИД КНР 6 июня заявил, что большинство стран Азии выступают против формирования в регионе военных блоков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года в совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия призвали НАТО строго соблюдать обязательства быть региональной и оборонительной организацией.

11 - 12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, в котором также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. В частности, по данным газеты Yomiuri, в последней стадии сейчас находится согласование нового соглашения о сотрудничестве Токио и НАТО, которое планирует подписать японский премьер Фумио Кисида.