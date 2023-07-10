В Литве начались учения франко-германской бригады и литовской армии

В ходе тренировки военные отработают оборонительные и наступательные операции

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Учения франко-германской бригады и подразделений литовской армии начались в Литве. Об этом в понедельник сообщило командование армии балтийской республики.

"От франко-германской бригады в военной тренировке принимают участие около 400 военнослужащих. От Литвы в учениях задействован пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса", - говорится в сообщении.

В маневрах используются около 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры Boxer и Griffon, разведывательные бронемашины Fennek. "Участники маневров будут отрабатывать оборонительные и наступательные операции, проведут боевые стрельбы", - отметило командование.

Учения проходят на полигоне Гайжюнай Йонавского района, находящегося в центральной части страны. Они продлятся до 15 июля.