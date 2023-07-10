10 июля, 04:49

В Литве начались учения франко-германской бригады и литовской армии

В ходе тренировки военные отработают оборонительные и наступательные операции

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Учения франко-германской бригады и подразделений литовской армии начались в Литве. Об этом в понедельник сообщило командование армии балтийской республики.

"От франко-германской бригады в военной тренировке принимают участие около 400 военнослужащих. От Литвы в учениях задействован пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса", - говорится в сообщении.

В маневрах используются около 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры Boxer и Griffon, разведывательные бронемашины Fennek. "Участники маневров будут отрабатывать оборонительные и наступательные операции, проведут боевые стрельбы", - отметило командование.

Учения проходят на полигоне Гайжюнай Йонавского района, находящегося в центральной части страны. Они продлятся до 15 июля. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация