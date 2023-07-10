Жапаров заявил, что открытие посольства Киргизии в Монголии укрепит двусторонние отношения

Президент Киргизии также отметил необходимость развития торгово-экономических связей между странами

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/. Официальное открытие посольства Киргизии в Монголии будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров во время встречи в Улан-Баторе с монгольским премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Активизации сотрудничества между нашими странами будет способствовать и официальное открытие посольства Кыргызстана в Монголии. Уверен, что наряду с посольством Монголии в Кыргызстане наше посольство также внесет свой достойный вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами", - приводит слова Жапарова его пресс-служба.

Президент Киргизии также отметил необходимость развития двусторонних торгово-экономических связей. "Кыргызстан и Монголия по инвестиционной привлекательности находятся примерно в одинаковом положении. Кыргызская сторона полагает важным усиление экономического сотрудничества путем укрепления и расширения взаимодействия по таким направлениям, как горнорудная промышленность, текстильная и швейная отрасль, животноводство, растениеводство, ветеринарная и фитосанитарная безопасность, переработка сельскохозяйственной продукции", - сказал он. При этом Жапаров заверил, что в этом направлении киргизская сторона готова к "практическому взаимодействию и реализации совместных проектов в перспективных отраслях".

Президент Киргизии прибыл с двухдневным государственным визитом в Монголию 9 июля, в рамках его поездки в Улан-Батор и город Эрдэнэт в том числе запланирована церемония открытия посольства республики.