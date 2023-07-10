В Верховном суде Узбекистана сообщили, что выборы прошли без серьезных нарушений

Отмечается, что в целом голосование прошло в соответствии с национальным законодательством

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Жалобы на нарушения в ходе проведения первых в истории Узбекистана досрочных президентских выборов в суды республики не поступали, было направлено одно обращение. Как сообщил на брифинге заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев, в целом голосование прошло в соответствии с национальным законодательством.

"Выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, конституцией и избирательным кодексом. В течение 9 июля в суды не поступало жалоб по поводу организации выборов, было зарегистрировано одно обращение. Оно было рассмотрено в установленном порядке. Отсутствие жалоб является свидетельством того, что политическая грамотность населения выросла, голосование прошло открыто и прозрачно, а ЦИК организовал избирательный процесс в соответствии с законодательством", - сказал он.

Турахужаев добавил, что в суды не поступали обращения по вопросам организация процесса голосования, нарушения его тайны, подделки бюллетеней, неправильного подсчета голосов и недопущения свободного волеизъявления. Также никто не привлекался к административной деятельности за нарушение правил агитации.

Досрочные выборы

9 июля в Узбекистане состоялись первые в истории страны досрочные выборы президента.

Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работало 10 784 участков, из них 56 в 39 странах за рубежом. По данным ЦИК, к 17:00 (15:00 мск) воскресенья явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно - с 28 июня по 5 июля.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Шавкат Мирзиёев, выдвинутый Либерально-демократической партией и поддержанный Демократической партией Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), а также лидеры Народно-демократической и Экологической партий Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость").