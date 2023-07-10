СМИ: Индия и Франция намерены начать совместное производство вооружений

По сведениям газеты Hindustan Times, речь идет о палубных истребителях и дизель-электрических субмаринах

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. Индия и Франция планируют подписать дорожную карту о совместном производстве различных вооружений во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Париж. Речь идет о палубных истребителях и дизель-электрических субмаринах, сообщает в понедельник газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Моди в качестве почетного гостя будет присутствовать на параде 14 июля по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Дорожная карта с Францией о производстве вооружений позволит Индии расширить выпуск оружия на собственных предприятиях с использованием французских технологий в рамках национальной программы "Делай в Индии", отмечает издание.

В ходе визита Моди в Париж также планируется подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М ("Рафаль М") производства французской компании Dassault Aviation для оснащения индийского авианосца собственной постройки Vicrant и строительство 3 дизель-электрических субмарин класса Scorpene на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limite в Мумбаи. Контракт продлит сотрудничество Франции с МDL, в настоящее время завершившей строительство шести ударных субмарин класса Kalveri с французской технической помощью.

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрит подписание этих соглашений с Францией 13 июля накануне визита Моди в Париж.