Замгенпрокурора Узбекистана заявил, что выборы прошли с соблюдением правопорядка

Прокуратура не выявила нарушений при рассмотрении обращений на выборах

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Выборы в Узбекистане прошли с соблюдением правопорядка, право граждан на волеизъявление было реализовано. Об этом заявил на брифинге заместитель генерального прокурора республики Шохрух Аминов.

"Этот важный для нас процесс международного значения прошел с полным соблюдением правопорядка. В наши задачи входило помочь гражданам реализовать свое право на волеизъявление, и это было полностью реализовано", - сказал он.

"Органы прокуратуры не выявили ни одного серьезного нарушения при рассмотрении обращений граждан, также ни одна политическая партия и ни один представитель общественности не обратились с жалобами на проведение голосования", - подчеркнул Аминов. По его словам, всего прокуратура получила от граждан пять жалоб, одна была рассмотрена по существу, по четырем было проведено разъяснение.

Для рассмотрения жалоб при органах прокуратуры были созданы рабочие группы, добавил заместитель генпрокурора.

Он также отметил, что лица с ограниченными возможностями могли проголосовать, для чего избирательные участки были обеспечены пандусами и материалами с использованием шрифта Брайля.

Досрочные выборы

9 июля в Узбекистане состоялись первые в истории страны досрочные выборы президента.

Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работали 10 784 участка, из них 56 - за рубежом, в 39 странах. По данным ЦИК, к 17:00 (15:00 мск) воскресенья явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно - с 28 июня по 5 июля.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Шавкат Мирзиёев, выдвинутый Либерально-демократической партией и поддержанный Демократической партией Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), а также лидеры Народно-демократической и Экологической партий Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость").