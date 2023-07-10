Маск считает, что Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления

По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к потере Киевом значительных территорий. Такое мнение он выразил в понедельник в Twitter.

"Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий", - утверждает Маск. По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Он также полагает, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.