10 июля, 06:04
Военная операция на Украине

Маск считает, что Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления

По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к потере Киевом значительных территорий. Такое мнение он выразил в понедельник в Twitter.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий", - утверждает Маск. По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Он также полагает, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаМаск, ИлонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация